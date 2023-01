Kirche: Austritte und Teuerung drücken aufs Budget

Steigende Energiekosten treffen Pfarren

Doch es sind nicht nur sinkende Mitgliederzahlen, die die wirtschaftliche Situation der Diözese erschweren. So treffen die explodierenden Energiepreise auch die Pfarren. Die entstehenden Mehrkosten durch die Teuerung werden aber nicht 1:1 an die Gläubigen weitergegeben, um ihnen in dieser schweren Zeit etwas entgegenzukommen. „Die jährliche Anpassung beim Kirchenbeitrag liegt heuer weit unter der Inflationsrate bei durchschnittlich 4,8 Prozent und ist auch sozial gestaffelt“, erklärt Johannes Stipsits, wirtschaftlicher Leiter der Diözese. Das Budget 2023 sei deshalb sehr schmerzhaft und mit Sparzielen verbunden.