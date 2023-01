Katholische Kirche: Rekord-Hoch bei Austritten

Zahl der Muslime in Österreich

Schwierig ist auch die Erfassung der Muslime in Österreich, die ja keine „Kirche“ darstellen, sondern die nur zum Teil über Moscheenvereine in der Islamischen Glaubensgemeinschaft erfasst sind. Zahlen lassen sich nur schätzen. Laut der Erhebung 2021 gab es 745.600 in Österreich, was 8,3 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. 1971 waren es lediglich 22.300. Die Zahl der Juden und Jüdinnen schrumpft hingegen: von 8100 im Jahr 2001 auf 5400 (0,1 Prozent der Bevölkerung).