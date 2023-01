ÖBB suchen 150 neue Mitarbeiter in Kärnten

Für viele der 130 verschiedenen Berufsbilder bieten die ÖBB selbst Ausbildungen an. Über das ganze Jahr verteilt starten in Kärnten Kurse, die 80 interessierte Bewerber und Bewerberinnen zu Triebfahrzeugführern, Zugbegleitern, Verschubmitarbeitern (mit und ohne Triebfahrzeugbedienung) und Fahrdienstleitern bei Österreichs größtem Klimaschutzunternehmen ausbilden. Da bereits die Ausbildung bezahlt wird, sind diese Jobs auch bestens für Quereinsteiger geeignet, die sich im neuen Jahr nach einem neuen Job sehnen. Darüber hinaus werden für das kommende Lehrjahr in Kärnten rund 20 Lehrlinge gesucht. Insgesamt suchen die ÖBB heuer allein in Kärnten 150 neue Mitarbeiter.