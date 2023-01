Richard Lugners „Wildsau“: Ihr Herz ist gebrochen

Trost von Lugner?

„Danke für die Anteilnahme“, schrieb sie uns da recht einsilbig. Es dürfte also das passiert sein, was die Zeilen auf Facebook vermuten ließen. Denn immer wieder sah man in den sozialen Netzwerken einen Mann an der Seite der drallen Blondine - und dabei ist nicht (nur) die Rede von Richard Lugner ... Dann rückt Kelovitz mit Sprache heraus: „Er hat mich betrogen. Es ist sehr schlimm ...“