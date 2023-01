Jugendliche können wieder in Firmen schnuppern

Insgesamt 176 Betriebe aus verschiedenen Branchen und in allen Bezirken Kärntens nehmen an dem Projekt des Arbeitsmarktservice Kärnten, des Landes sowie der Industriellenvereinigung teil. Dabei können die Jugendlichen in sämtliche Berufssparten hineinschnuppern und den Experten bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.