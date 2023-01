Dieb „graste“ mehrere Baustellen auf Autobahn ab

Auf Fahrt erwischt

In der Nachtauf Donnerstag konnte der Kroate von Polizisten der Autobahnpolizei Klaus auf der Fahrt von Deutschland nach Kroatien angehalten werden. Bei dieser Fahrt hatte er eine Baustellentankanlage mit einem 1000-Liter-Tank, sowie mehrere Baggerzubehörteile geladen, die zuvor auf einer Baustelle in Dingolfing (D) gestohlen worden waren. Nach Sicherstellung der gestohlenen Gegenstände wurde der 48-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.