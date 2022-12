Kickl: Gecko auflösen, Pandemiegesetze aufheben

FPÖ-Chef Herbert Kickl will alle noch bestehenden rechtlichen Corona-Maßnahmen beseitigen. Er verwies auf Aussagen von Wissenschaftlern, etwa zuletzt des deutschen Virologen Christian Drosten, wonach die Corona-Pandemie vorbei sei. „Alle legistischen Covid-Pandemie-Restbestände sind schleunigst zu beseitigen“, forderte Kickl am Mittwoch in einer Aussendung. Die von der Regierung eingerichtete Gecko-Kommission will er auflösen.