Österreichs Experten: Pandemie geht, Corona bleibt

„Sonstige Erkältungskrankheiten“

Die Virologin Dorothee von Laer von der Medizinischen Universität Innsbruck schloss sich der Ansicht von Drosten an, dass die Pandemie vorbei ist. Corona habe sich „ausgeschlichen“ und inzwischen eingereiht in die Reihe an sonstigen Erkältungskrankheiten oder Virusinfektionen wie etwa Grippe, erklärte von Laer gegenüber der APA. Covid-19 werde ebenso wie diese bleiben. Auch die Innsbrucker Virologin führte die mittlerweile vorhandene breite Grundimmunität in der Bevölkerung an, die dazu führe, dass weitaus weniger Menschen erkranken, und wenn sie erkranken, dann nicht mehr so schwer wie in früheren Zeiten.