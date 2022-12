Kein Umtauschrecht, aber Recht auf Gewährleistung

Das Christkind hat sich in der Farbe des Pullovers geirrt. Oder die Halskette trifft nicht den Geschmack. Also startet nach den Feiertagen das große Umtauschen. „Gesetzlich ist ein Umtauschrecht nicht vorgesehen“, erklärt Christian Koisser vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer. Vereinbart werden kann es aber sehr wohl. Also: Vorab informieren und nächstes Mal auf der Rechnung vermerken lassen.