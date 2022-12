Serie von Skiunfällen fordert Retter und Spitäler

Im Skigebiet Bergeralm im Wipptal kam es am Stefanitag kurz vor 10.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Einheimischen (42) und einem etwa zehn Jahre alten Buben. Nach dem Crash blieb das unbekannte Kind zwar kurz stehen, fuhr dann aber einfach weiter. Die Frau erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen am linken Bein und Fuß. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung am Unfallort wurde die Schwerverletzte mittels Skidoo zur Bergstation gebracht und von dort aus dann mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Hall geflogen.