Mit Vollgas von der Skipiste in die Notaufnahme

Dem Team der Uni-Klinik für Traumatologie und Orthopädie in Innsbruck hat die noch junge Wintersaison schon reichlich Arbeit beschert. „Vom Skidaumen bis zur Querschnittlähmung“, zählt Direktor Rohit Arora die Palette an Verletzungen auf. Aroras Klinik ist mit 146 Betten die größte Fachabteilung in Westösterreich.