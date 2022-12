Familie musste tödlichen Skiunfall mit ansehen

Der tragische Skiunfall ereignete sich am Christtag im Skigebiet Spieljoch in Fügenberg. Für die junge Sportlerin kam jede Hilfe zu spät. Die Zwölfjährige war laut Markus Trenner von der Alpinpolizei Schwaz eine Anfängerin und nahm am Vormittag an einem Skikurs teil. Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 16 Uhr war sie dann mit ihrem Vater, ihrem Onkel sowie vier Cousinen und Cousins unterwegs.