Im Krisenjahr vergessen wir nicht auf die Welt

Zukunft in der eigenen Heimat

Die geförderten Projekte wiederum können die Lebensverhältnisse von rund 320.000 Menschen verbessern, was auch aus gewissem Eigennutz des helfenden Oberösterreichs gut ist. Denn angesichts großer aktueller Migrationsbewegungen können die Maßnahmen in der Entwicklungszusammenarbeit laut LH Stelzer auch mithelfen, dass Menschen in ihrer eigenen Heimat eine Zukunft sehen.