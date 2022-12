Kirchenbeiträge werden ab nächstem Jahr erhöht

Mindestbeitrag wird nicht erhöht

In der Erzdiözese Wien passe man etwa die Berechnungsgrundlagen nur im Ausmaß von nicht einmal der halben Inflationsrate bzw. Gehaltssteigerung an. Auch der Mindestbeitrag von 32 Euro wird nicht erhöht. Man wolle den Menschen in ihren wirtschaftlichen Nöten entgegenkommen, hieß es.