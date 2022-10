Teuerung in Österreich ist auf 70-Jahre-Hoch

Das sorgt für ein Stimmungstief in der Wirtschaft: Eine Deloitte-Umfrage unter Führungskräften zeigt, dass nur mehr 42 Prozent die Lage positiv einschätzen. Vor einem Jahr waren es noch 86 Prozent. In der Belegschaft sieht nur mehr ein Viertel eine positive Stimmung. 91 Prozent sehen in der Inflation die größte Herausforderung. Acht von zehn Unternehmen rechnen mit einem gesamtwirtschaftlichen Abschwung. Die Hälfte der Manager erwartet Energieengpässe im Winter.