ÖSV-Dame jubelte in ihrer „Trainingsdisziplin“

Beim ersten FIS-Riesentorlauf in St. Lambrecht am Freitag hatte sich Michelle Niederwieser als Vierte noch über den Rückstand von 2,12 Sekunden auf Siegerin Lena Dürr (D) geärgert. Beim zweiten Rennen am Sonntag schlug die Bucherin aber zurück und gewann eine Zehntelsekunde vor Anastasia Shepilenko (Ukr).