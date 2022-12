Auto bei Übergang von Zug erfasst - ein Verletzter

Verletzungen an Kopf und Hand

Laut Augenzeugen erlitt der Autolenker Verletzungen am Kopf und an der Hand. Rettungskräfte brachten ihn in die Unfallambulanz nach Frauenkirchen. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Pamhagen und Neusiedl am See war vorübergehend unterbrochen.