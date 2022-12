Auf Adventmärkten sind Häferln noch die Minderheit

„Nicht wirtschaftlich“

In der Landeshauptstadt etwa sucht man Porzellanhäferln vergebens. Stattdessen wird auf recycelbare Becher gesetzt. Seitens der Stadt gebe es entsprechende Vorgaben, die eingehalten werden müssten, erklärt Eventmanager Josef Weidinger. Dies werde streng kontrolliert. Zwar gebe es immer wieder Überlegungen, wiederverwendbare Tassen anzubieten, letztlich sei dies aber nicht wirtschaftlich für einen kleinen Markt. Auch der Aufwand sei nicht zu unterschätzen: Entweder müsste das Geschirr direkt in der Hütte gewaschen werden, wofür eine frostsichere Leitung benötigt würde. Oder es brauche Personal, das die Gläser zu einer Waschstraße oder in ein Lokal bringt. Gastro-Geschirrspüler hätten weiters einen hohen Strom- und Spülmittelverbrauch, was zu zusätzlichen Kosten führe. „Die Gebühren für die Hütten sollen leistbar bleiben“, so Weidinger. Höhere Kosten hätten höhere Gebühren zur Folge. Auch würde sich dann die Frage, Becherpfand oder nicht, stellen.