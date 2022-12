Simon Tschann am Weihnachtsmarkt in Bludenz

Knapp 800 Rebstöcke sind im Besitz der Familie Tschann. Heuer, im vierten Jahr seit Produktionsbeginn, wurden bereits 200 Liter Weiß- und 50 Liter Rotwein aus den Trauben gewonnen. Vor kurzem stand im Weingarten der Winterschnitt an. Simon Tschann liebt die Arbeit dort. „Das Ganze ist ein wenig wie in der Politik. Wenn man den falschen Ast abschneidet, gibt es keine Früchte. Und was der richtige und der falsche Ast war, zeigt sich oftmals erst später.“ Um falschen und unnützen Weihnachtsgeschenken vorzubeugen, gibt es in der Bürgermeisterfamilie eine Vereinbarung. „Jeder darf einen Wunsch bekannt geben, dann wird ausgelost, wer wen bewichteln darf.“ Die Namen von Mama, Papa und die der drei Geschwister lagen im Topf. Wen Simon Tschann gezogen hat, wird nicht verraten. Nur so viel: Das Geschenk wurde bereits in einem Bludenzer Geschäft gekauft.