Neues „Tomb Raider“ mit Lara Croft angekündigt

Das noch unbenannte narrative Singleplayer-Abenteuer soll die Geschichte von Lara Croft in der „Tomb Raider“-Serie fortsetzen und alle Elemente enthalten, die sie so erfolgreich machten. „Der Spieler übernimmt die Kontrolle über die selbstbewusste und vielschichtige Heldin Lara Croft in einer Umgebung, die Erkundung und kreative Wegfindung erfordert, mit kniffligen Rätseln, die es zu lösen gilt, und einer Vielzahl von Gegnern, die besiegt werden müssen“, so Amazon und Crystal Dynamics in einer Mitteilung.