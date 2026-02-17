100 US-Soldaten und Ausrüstung in Nigeria gelandet

Immer wieder Angriffe und Entführungen

Um diese bekämpfen zu können, brauche man aber „massive Unterstützung der US-Regierung“ in Form von Kampfjets und Munition, sagte Nigerias Präsidialsprecher Sunday Dare. Bisher unterstützte ein kleines Team aus den Vereinigten Staaten die Armee vor Ort bei der Aufklärung. Erst am Wochenende wehrten nigerianische Regierungstruppen nach eigenen Angaben koordinierte Angriffe der Islamistengruppen Boko Haram und ISWAP auf zwei Militärstützpunkte im Bundesstaat Borno ab. Dabei seien mehrere Streitkräfte getötet worden, hieß es. Es handelte sich um einige der heftigsten Gefechte in diesem Jahr. Borno ist das Zentrum des seit 17 Jahren andauernden Aufstands der Islamisten.