Nächster „Tomb Raider“-Film mit neuer Lara Croft

Nach Angelina Jolie und Alicia Vikander wird in der nächsten Verfilmung der kultigen Videospiele-Reihe „Tomb Raider“ wohl eine neue Mimin in die Haut der Protagonistin Lara Croft schlüpfen. Der Rechteinhaber MGM, der nun zu Amazon gehört, hat zu lang keinen „Tomb Raider“-Film abgeliefert und dadurch die Rechte an der Marke verloren. Nun kann sich das nächste Hollywood-Studio an einer Umsetzung versuchen.