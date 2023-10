Wertvolle „Dachbodenfunde“: So stauben Sie Geld ab

Es ist wieder da! Der japanische Hersteller Bandai Namco brachte dieses Jahr das Tamagotchi im großen Stil zurück auf den Markt. Die neueste „Uni“-Generation gibt‘s in Pink und Lila samt Armband, kostet ohne Versand etwa beim Spielzeughändler Smiths stattliche 79,99 Euro. Dafür hegt und pflegt man nicht nur in bekannter Weise sein digitales Haustier, sondern werden viele neue Funktionen geboten. Darunter - ganz am Zahn der Zeit - das Tamaverse, ein Tamagotchi-Metaverse, in welchem Fans aus aller Welt gemeinsam verbunden sind und spielen können.