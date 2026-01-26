Vorteilswelt
Bruder erstochen

Teenager tötet Bruder im Streit wegen Videospiel

Ausland
26.01.2026 13:06
William S. (19) wurde nach dem Vorfall verhaftet.
William S. (19) wurde nach dem Vorfall verhaftet.(Bild: Krone KREATIV/Oklahoma County Detention Center, irissca - stock,adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Spieleabend hat im US-Bundesstaat Oklahoma ein fatales Ende genommen. Zwei Geschwister gerieten wegen eines Videospiels in Streit – da stach der 19-jährige William S. zu. Sein sechs Jahre älterer Bruder überlebte die Attacke nicht. 

0 Kommentare

„Eine sehr tragische Geschichte“ fasste der Polizeibeamte Gary Knight die Ereignisse in Oklahoma City bei einer Pressekonferenz zusammen. „Zwei Brüder spielten Videospiele. Einer geriet wegen des Spiels in Rage, wurde wütend auf den anderen und erstach ihn einfach.“

Opfer im Spital für tot erklärt
William rief nach dem Angriff den Notruf und gab zu, auf seinen Bruder eingestochen zu haben. „Die Beamten trafen ein und fanden einen Mann mit schweren Stichverletzungen vor“, erklärte ein weiterer Polizist. Doch die Rettungssanitäter konnten nichts mehr für den 25-jährigen Nicholas S. tun – das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, so er nur mehr für tot erklärt werden konnte. 

William blieb hingegen am Tatort und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Er wird nun wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt, wie das Magazin „Law & Crime“ berichtete. Er befindet sich weiterhin in Haft – es wurde eine Kaution von zehn Millionen Dollar ausgesetzt. 

