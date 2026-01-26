Teenager tötet Bruder im Streit wegen Videospiel

Opfer im Spital für tot erklärt

William rief nach dem Angriff den Notruf und gab zu, auf seinen Bruder eingestochen zu haben. „Die Beamten trafen ein und fanden einen Mann mit schweren Stichverletzungen vor“, erklärte ein weiterer Polizist. Doch die Rettungssanitäter konnten nichts mehr für den 25-jährigen Nicholas S. tun – das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, so er nur mehr für tot erklärt werden konnte.