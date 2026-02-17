Steuerparadiese: Brüssel veröffentlicht neue Liste

Die Europäische Union hat erneut ihre Lister der sogenannten Steuerparadiese veröffentlicht – von der Fidschi, Samoa sowie Trinidad und Tobago gestrichen wurden. Es gibt aber auch Neuzugänge ...
Neu aufgenommen auf die Liste, die am Dienstag von den EU-Finanzministern in Brüssel beschlossen wurde, wurden die Turks- und Caicosinseln und Vietnam.
Damit gelten nunmehr zehn staatliche Einheiten als nicht kooperativ in Steuerfragen. Neben Vietnam und den Turks- und Caicosinseln handelt es sich um die drei US-Territorien Amerikanisch-Samoa, Guam und die US-Jungferninseln sowie Anguilla, Palau, Panama, Russland und Vanuatu.
Reaktion auf Finanzskandale
Die EU aktualisiert ihre Liste alle sechs Monate. Sie wurde Ende 2017 nach einer Reihe internationaler Finanzskandale geschaffen.
Dazu zählten die sogenannten Panama Papers und die Lux-Leaks, die Licht in dubiose Steuerpraktiken von Unternehmen und vermögenden Privatanlegern brachten. Bei einer Listung droht das Einfrieren von Vermögenswerten in der EU.
