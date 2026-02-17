Merz-Regierung deutlich unbeliebter als die Ampel

Die Sehnsucht nach dem „Mitte-Kurs wie zu Zeiten Angela Merkels“

Während die „Bild“-Zeitung in ihrem Artikel schon von einer „Kanzler-Klatsche“ für Friedrich Merz schreibt, hat das Magazin „Stern“ eine Art Ratschlag für die Christdemokraten, unterfüttert von einer Meinungsfrage, die diesmal vom Institut Forsa durchgeführt wurde. Demnach glaubt eine Mehrheit der Deutschen (54 Prozent), dass die CDU mit einem, Zitat, „Mitte-Kurs wie zu Zeiten Angela Merkels“ an den Wahlurnen besser abschneiden würde. 32 Prozent hingegen glauben, dass die Partei mit dem aktuellen, eher konservativeren Kurs unter Merz mehr Zustimmung gewinnen könne. 14 Prozent wollten sich nicht äußern.