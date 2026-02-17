Vorteilswelt
Umfrage-Ohrfeige

Merz-Regierung deutlich unbeliebter als die Ampel

17.02.2026 12:32
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Jahr nach der Bundestagswahl bewerten die Deutschen die meisten Mitglieder der schwarz-roten Regierung schlechter als die Vorgänger aus der Ampelregierung. Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) kommt nicht gut weg.

Dies ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Instituts INSA für die „Bild“-Zeitung.

Demnach fanden 22 Prozent, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine bessere Arbeit macht als Vorgänger Olaf Scholz (SPD). 35 Prozent sagten dagegen, Merz mache eine schlechtere Arbeit. 33 Prozent bewerteten die Arbeit der beiden in etwa gleich. 

Eine neue Umfrage zeigt: Olaf Scholz (SPD, li.) wird als Kanzler besser bewertet als sein ...
Eine neue Umfrage zeigt: Olaf Scholz (SPD, li.) wird als Kanzler besser bewertet als sein Nachfolger Friedrich Merz (CDU). Die Unzufriedenheit mit der deutschen Bundesregierung ist so hoch wie nie.(Bild: Krone KREATIV/AP, AFP/POOL/Stefanie Loos)

Habeck und Lindner besser als Nachfolger
Bei Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagten 22 Prozent, er macht bessere Arbeit als Vorgänger Christian Lindner (FDP). 24 Prozent hielten den SPD-Vizekanzler dagegen für schlechter, 35 Prozent bewerteten die Arbeit der beiden als gleich. Bei Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fanden nur 19 Prozent, sie mache bessere Arbeit als ihr Vorgänger Robert Habeck von den Grünen. 27 Prozent fanden dagegen Habeck besser.

Die Ex-Minister Christian Lindner (FDP, li.)und Robert Habeck (Grüne) schneiden in Umfragen ...
Die Ex-Minister Christian Lindner (FDP, li.)und Robert Habeck (Grüne) schneiden in Umfragen besser als ihre Nachfolger ab.(Bild: AFP)

  Auch Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Bauministerin Verena Hubertz schnitten schlechter ab als die Vorgängerinnen und Vorgänger. Dies gilt auch für Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Wadephul vor Baerbock
Lediglich die Arbeit von Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) bewerteten mehr Deutsche besser als die der Vorgängerinnen. Bei Wadephul fanden 29 Prozent, dass er besser ist als Grünen-Vorgängerin Annalena Baerbock, 19 Prozent sahen das umgekehrt. Bei Dobrindt waren es 25 zu 20 Prozent gegenüber der früheren SPD-Ministerin Nancy Faeser.

Die Meinungsforscher von INSA befragten für die Erhebung vom 13. bis 16. Februar insgesamt 1001 Wahlberechtigte.

Die Sehnsucht nach dem „Mitte-Kurs wie zu Zeiten Angela Merkels“
Während die „Bild“-Zeitung in ihrem Artikel schon von einer „Kanzler-Klatsche“ für Friedrich Merz schreibt, hat das Magazin „Stern“ eine Art Ratschlag für die Christdemokraten, unterfüttert von einer Meinungsfrage, die diesmal vom Institut Forsa durchgeführt wurde. Demnach glaubt eine Mehrheit der Deutschen (54 Prozent), dass die CDU mit einem, Zitat, „Mitte-Kurs wie zu Zeiten Angela Merkels“ an den Wahlurnen besser abschneiden würde. 32 Prozent hingegen glauben, dass die Partei mit dem aktuellen, eher konservativeren Kurs unter Merz mehr Zustimmung gewinnen könne. 14 Prozent wollten sich nicht äußern.

