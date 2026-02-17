Bauwerksabdichter schlittert in die Pleite

Auf Eigenantrag wurde am Dienstag über das Vermögen der Dornbirner Firma „BMO Bauwerksabdichter“ das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Von der Pleite sind glücklicherweise keine Dienstnehmer betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 200.000 Euro.
Zwei wesentliche Gründe haben nach Angaben des Betroffenen zur Zahlungsunfähigkeit geführt. Zum einen habe es offene Forderungen gegenüber einem Hauptkunden gegeben, zum anderen offene und teilweise beglichene Gewährleistungsansprüche von Auftragnehmern.
Der Schuldner bietet einen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, an.
Forderungen bis 9. April anmelden
Zum Sanierungsverwalter wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 23. April am Landesgericht Feldkirch. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 9. April über den KSV1870 anmelden.
