Ein versöhnlicher Abschluss mit Gold und Silber

Ende gut, alles gut! Österreichs Skispringer und Slalom-Asse konnten in ihrem abschließenden Bewerb noch einmal groß auftrumpfen. Während das Duo Hörl/Embacher im Super-Team-Bewerb Gold gewann, sicherte sich Fabio Gstrein Silber. Krone-Sportchef Peter Moizi und sein Team haben den zehnten Tag der Olympischen Spiele noch einmal genauer unter die Lupe genommen.