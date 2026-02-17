Ein versöhnlicher Abschluss mit Gold und Silber
Olympia-Studio:
Ende gut, alles gut! Österreichs Skispringer und Slalom-Asse konnten in ihrem abschließenden Bewerb noch einmal groß auftrumpfen. Während das Duo Hörl/Embacher im Super-Team-Bewerb Gold gewann, sicherte sich Fabio Gstrein Silber. Krone-Sportchef Peter Moizi und sein Team haben den zehnten Tag der Olympischen Spiele noch einmal genauer unter die Lupe genommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.