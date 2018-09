„Shadow of the Tomb Raider“: Laras neues Abenteuer

Seit Freitag können sich Gamer auf PC, PS4 und Xbox One mit „Shadow of the Tomb Raider“ in Lara Crofts neuestes Abenteuer stürzen. Publisher Square Enix veröffentlichte aus diesem Anlass den offiziellen Launch-Trailer. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, muss sich die berühmte Schatzjägerin diesmal u.a. durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen.