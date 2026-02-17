ÖSV-Dame rätselt: „Man kennt ihr Olympia-Drama“

Im Teamkombi-Slalom passte einiges nicht

Auch heuer fehlt noch eine Medaille. In der Team-Kombination schaffte sie es nicht, die Halbzeitführung der Abfahrtsschnellsten Breezy Johnson ins Ziel zu bringen und vergab mit der 15. Slalomzeit eine Medaille. „Es gab viele Kurven, in denen ich bei der Team-Kombination recht schnell war, und einige wenige, in denen ich Fehler gemacht habe. Es lag an mehreren Dingen: der Streckenführung, dem Material und den Bedingungen, und meine mentale Einstellung passte nicht zum Tag“, erklärte Shiffrin, die sich danach im Riesentorlauf mit Rang elf begnügen musste.