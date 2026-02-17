Frau (52) wollte Jugendliche mit Messer ausrauben

Frau wollte Handy und Bargeld

Bei den weiteren Ermittlungen ergab sich der dringende Verdacht gegen die Frau, dass sie von den Jugendlichen die Herausgabe von einem Handy, Bargeld und einem Ladekabel gefordert habe. Da diese dem jedoch nicht Folge geleistet hätten, habe die Frau ein Messer aus ihrer Handtasche gezogen und dieses gegen die Jugendlichen gerichtet und sie damit bedroht.