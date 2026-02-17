Frau (52) wollte Jugendliche mit Messer ausrauben

Oft ist die Rede von Jugendlichen, die ältere Menschen ausrauben wollen – in Mattighofen (OÖ) war es am Montag offenbar genau umgekehrt. Eine 52-Jährige bedrohte gleich sieben Teenager in einem Lokal mit einem Messer und verlangte von ihnen ein Handy, Ladekabel und Bargeld. Die Polizei nahm sie fest.
Er befinde sich mit sechs weiteren Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren in einem Lokal in Mattighofen und werde von einer Frau mit einem Messer bedroht – so alarmierte ein 14-jähriger Kroate aus Mattighofen am Montag um 16.13 Uhr die örtliche Polizeiinspektion.
Jugendliche bedroht
Als die Streife eintraf, bemerkten sie eine Frau, eine 52-jährige Rumänin aus Mattighofen, mit einem Messer in der Hand. Hinter einer Bar hatten mehrere Jugendliche Schutz gesucht. Nach lautstarker Ansprache durch die Polizisten legte die 52-Jährige ihr Messer auf einen Tisch und ließ sich widerstandslos festnehmen.
Frau wollte Handy und Bargeld
Bei den weiteren Ermittlungen ergab sich der dringende Verdacht gegen die Frau, dass sie von den Jugendlichen die Herausgabe von einem Handy, Bargeld und einem Ladekabel gefordert habe. Da diese dem jedoch nicht Folge geleistet hätten, habe die Frau ein Messer aus ihrer Handtasche gezogen und dieses gegen die Jugendlichen gerichtet und sie damit bedroht.
Jugendlicher verletzt
Der 14-jährige Anrufer wurde während des Vorfalles verletzt. Bei seinem Fluchtversuch habe sich die 52-Jährige in dessen Weg gestellt, woraufhin er Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Die 52-Jährige, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, zeigte sich bei ihrer Einvernahme zwar geständig, aber uneinsichtig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurde sie in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.
