Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teenager verletzt

Frau (52) wollte Jugendliche mit Messer ausrauben

Oberösterreich
17.02.2026 12:30
Die Frau bedrohte sieben Jugendliche in einem Lokal (Symbolbild)
Die Frau bedrohte sieben Jugendliche in einem Lokal (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Oft ist die Rede von Jugendlichen, die ältere Menschen ausrauben wollen – in Mattighofen (OÖ) war es am Montag offenbar genau umgekehrt. Eine 52-Jährige bedrohte gleich sieben Teenager in einem Lokal mit einem Messer und verlangte von ihnen ein Handy, Ladekabel und Bargeld. Die Polizei nahm sie fest.

0 Kommentare

Er befinde sich mit sechs weiteren Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren in einem Lokal in Mattighofen und werde von einer Frau mit einem Messer bedroht – so alarmierte ein 14-jähriger Kroate aus Mattighofen am Montag um 16.13 Uhr die örtliche Polizeiinspektion.

Jugendliche bedroht
Als die Streife eintraf, bemerkten sie eine Frau, eine 52-jährige Rumänin aus Mattighofen, mit einem Messer in der Hand. Hinter einer Bar hatten mehrere Jugendliche Schutz gesucht. Nach lautstarker Ansprache durch die Polizisten legte die 52-Jährige ihr Messer auf einen Tisch und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Frau wollte Handy und Bargeld
Bei den weiteren Ermittlungen ergab sich der dringende Verdacht gegen die Frau, dass sie von den Jugendlichen die Herausgabe von einem Handy, Bargeld und einem Ladekabel gefordert habe. Da diese dem jedoch nicht Folge geleistet hätten, habe die Frau ein Messer aus ihrer Handtasche gezogen und dieses gegen die Jugendlichen gerichtet und sie damit bedroht.

Jugendlicher verletzt
Der 14-jährige Anrufer wurde während des Vorfalles verletzt. Bei seinem Fluchtversuch habe sich die 52-Jährige in dessen Weg gestellt, woraufhin er Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Die 52-Jährige, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, zeigte sich bei ihrer Einvernahme zwar geständig, aber uneinsichtig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurde sie in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
17.02.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.290 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
150.465 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.680 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1413 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1040 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
882 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Oberösterreich
Schönste Terrasse
Wer übernimmt dieses Traditionslokal in Top-Lage?
Drogen eingeschmuggelt
Wachebeamte retteten Häftling nach Überdosis
Teenager verletzt
Frau (52) wollte Jugendliche mit Messer ausrauben
Fahrerin befreit
Auto prallte gegen Zug: Kind (10) im Krankenhaus
Umbau des Unternehmens
Steyr Motors spaltet Betrieb in Gesellschaft ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf