Landespolitiker sollen auf Lohnerhöhung verzichten

„Wegen der Teuerungswelle und der massiven Auswirkungen der aktuellen Inflation führt kein Weg an einer Nulllohnrunde für Landespolitiker vorbei“, meinte Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer am Rande der Sondersitzung des Landtages, die sich am Freitag mit dem Gesundheits- und Sozialsystem befasst hat. Er will 2023 eine Erhöhung der Politikerbezüge verhindern. „Jede Gehaltserhöhung für Mandatare erfolgt zu Lasten der Steuerzahler.“