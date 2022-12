Selbst Politiker wehren sich gegen höhere Gehälter

FPÖ kündigt Antrag an

Ebenfalls „absurd“ ist die Situation für FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz - aus seiner Sicht allerdings, dass Politiker eine Gehaltserhöhung bis zu 1344 Euro monatlich bekommen, „während sich die Bevölkerung teilweise den Weg in die Arbeit nicht mehr leisten kann“. Die FPÖ kündigte daher einen Antrag an, durch die Nationalratsabgeordneten eine Nulllohnrunde und Regierungsmitgliedern eine Gehaltskürzung verordnet wird.