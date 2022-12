So viel kassieren unsere Politiker jetzt mehr

Höchste Lohnerhöhung für Bundespräsident Van der Bellen

An der Spitze steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der 280 Prozent des Ausgangsbetrags und damit 26.701 Euro (plus 1344 Euro) bekommt, vor Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit 23.840 Euro Monatsgage (plus 1200 Euro) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit 20.979 (plus 1056 Euro Euro). Die Landeshauptleute erhalten maximal 19.745 Euro (plus 994 Euro), wobei das Bezügebegrenzungsgesetz für Landespolitiker nur Obergrenzen vorgibt, die auch unterschritten werden können.