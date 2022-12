„Prinz Putsch“ | Verrohung des Denkens

Verrohung des Denkens. Klug auseinander mit der Thematik setzt sich auch Ulf Poschardt, der Chefredakteur von WeltN24. Unter dem Titel „Ein Prinz wie in einer Realsatire“ schreibt er unter anderem (zu lesen heute auch in der „Krone“): „Das ,Reichsbürgertum´ ist eine ebenso stumpfe wie naive, aber auch gemeingefährlich irre Form des Rechtsextremismus, in der Nostalgie und Intoleranz, Hass und Verblödung eine einzigartige Symbiose eingegangen sind.“ Und Poschardt versucht diesem Wahnsinn auch auf den Grund zu gehen. Er meint: „Die Verrohung von Denken und Sprache, das Suhlen in albernen Verschwörungstheorien scheint auch an diesem gesellschaftlichen Rand Standard zu sein. Wer seine politischen Hoffnungen eintauscht gegen aggressive Wirklichkeitsverleugnung, landet im Abgrund. Die ,Reichsbürger´ illustrieren dies mit dem verbrauchten Prinzen wie in einer bitterbösen Realsatire.“ Ja, da hat er sicher recht: Diese Verrohung ist als Gefahr keinesfalls zu unterschätzen.