Weihnachtsflüge im Heli mit Thomas Morgenstern

Die Flüge mit dem Olympiasieger sind aber nicht nur Ticketkäufern vorbehalten - viele Sponsoren meldeten sich und spenden Flüge. „Wir waren echt überwältigt von der Großzügigkeit der Betriebe und die Krebshilfe Kärnten hat bei der Organisation geholfen“, betont Michael Raunig, der das Hubschrauberevent am 16. Dezember (Start um 10.30 Uhr) in der Jacques Lemans-Arena organisiert. „130 krebskranke Menschen, darunter auch Kinder, bekommen so ein wunderschönes Weihnachtserlebnis geschenkt. Meine Frau Kerstin arbeitet in der Onkologie, daher liegt uns das Thema so am Herzen.“ Fallschirmspringer und eine Show der Flying Bulls runden das Erlebnis ab.