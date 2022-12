Was kann man tun gegen Politik mit Krampus-Image?

Ein Jahr ist die Mühlviertlerin Claudia Plakolm (ÖVP) Jugendstaatssekretärin in der Bundesregierung. Sie zelebriert auf TikTok und Insta ein öffentliches Politikerinnenleben und scheut auch vor Tabuthemen, wie „Dick Pics“, nicht zurück. Im „Krone“-Interview am Nikolaustag sagt sie, was sie antreibt.