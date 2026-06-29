Deutscher Möbel-Riese steht kurz vor dem Aus

Was bedeutet ein Schutzschirmverfahren?

Ein Schutzschirmverfahren ist eine besondere Form des Insolvenzverfahrens zur Sanierung eines Unternehmens. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist. Während eines Zeitraums von bis zu drei Monaten bleibt die Geschäftsführung im Amt und kann unter gerichtlichem Schutz einen Insolvenzplan ausarbeiten. Ziel ist es, das Unternehmen zu stabilisieren und eine Fortführung zu ermöglichen.