Sam Ryder: Die Krönung eines unglaublichen Jahres

Am Anfang war der Metal

„Ich kann unmöglich ordnen, was davon das größte Highlight war“, erklärt uns der 33-Jährige im „Krone“-Gespräch, „das ist so, als müsste ich den hellsten Teil aus der Sonne herausbrechen. Absolut unmöglich. Men Leben hat sich in allen Bereichen fundamental verändert und ich bin einfach nur dankbar dafür, dort zu sein, wo ich gerade bin.“ Die relativ späte Karriere des Briten liest sich wie ein Märchen. Als Ryder im Alter von elf Jahren ein Konzert von Sum 41 besucht, ist es um ihn geschehen und der Berufswunsch Musiker löste andere Interessen ab. Inspiriert von den von ihm immer noch heißgeliebten Iron Maiden gründet er die Metalcore-Band The Morning After. Danach verdingt er sich als Gitarrist bei Blessed By A Broken Heart und dann als Frontmann bei Close Your Eyes. Mit zwei von diesen drei Projekten war er in den 2010er-Jahren auch im Wiener Viper Room zu Gast.