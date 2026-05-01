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Festival ab 13. Mai

Im Schilcherland darf die Kunst wieder „schillern“

Steiermark
01.05.2026 11:00
Vertreter der 14 Institutionen, die heuer Teil von „schillern“ sind
Vertreter der 14 Institutionen, die heuer Teil von „schillern“ sind(Bild: Schillern)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Bei den „Kunst.Kultur.Tage schillern“ im Schilcherland bündeln 14 Kulturinstitutionen aus neun steirischen Gemeinden ihre Aktivitäten – und zeigen damit, wie schillernd die kulturelle Vielfalt in der Region ist. Los geht es am 13. Mai, bis 31. Mai stehen 19 Projekte auf dem Programm.

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Was vor fünf Jahren als Idee für eine Vernetzung zwischen lokalen Kulturinstitutionen begonnen hat, ist mittlerweile zu einem Grundpfeiler des Kulturlebens im südweststeirischen Schilcherland angewachsen: Die „Kunst.Kultur.Tage schillern“ bündeln ein halbes Monat lang die Aktivitäten von 14 Kulturinstitutionen in der Region und fassen sie zu einem Festival zusammen: „Das Netzwerk ist Ausdruck einer gewachsenen, lebendigen Kulturlandschaft, die auf gemeinschaftliche Stärke, geteilte Ressourcen und langfristige regionale Entwicklung setzt“, erklären die Verantwortlichen.

Gemeinsam hat man beachtliche Stärke
Denn für sich alleine gesehen, sind die Institutionen großteils keine „Big Player“, aber gemeinsam bringt man es auf eine beachtliche Stärke und Vielfalt: „Mit rund 530 Veranstaltungen pro Jahr und etwa 50.000 Besucherinnen und Besuchern zeigen wir eindrucksvoll, welche verbindende und belebende Kraft Kultur für eine Region entfalten kann.“ Nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich und touristisch ist man damit ein Faktor.

Richard Kaplenig zeigt seine Werke ab 21. Mai in der Stadtgalerie Deutschlandsberg.
Richard Kaplenig zeigt seine Werke ab 21. Mai in der Stadtgalerie Deutschlandsberg.(Bild: Kaplenig)

Los geht das „schillern“ am 13. Mai mit der Eröffnung im Schloss Hollenegg, wo heuer die Designausstellung „Element: Metall“ zu sehen ist. Weitere Ausstellungs-Highlights: die Brüder Clemens und Constantin Luser ab 16. Mai in der Rondell Gallery in Bad Schwanberg, Richard Kaplenig ab 21. Mai in der Stadtgalerie Deutschlandsberg und ab 23. Mai eine Pop-Art-Schau im Feuerwehrmuseum Groß St. Florian.

Weitere Highlights: Im Stieglerhaus bringen August Schmölzer und Christoph Krutzler am 22. Mai Reinhard P. Grubers „Schilcher ABC“ auf die Bühne, Austrofred liest und singt am 15. Mai im Kürbis Wies und Paul Gulda spielt am 23. Mai in Deutschlandsberg Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ auf fünf verschiedenen Tasteninstrumenten. Und zum Finale präsentiert am 29. Mai das Wolfgang Muthspiel Chamber Trio im Greith-Haus sein neues Album.

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