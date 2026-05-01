Im Schilcherland darf die Kunst wieder „schillern“

Gemeinsam hat man beachtliche Stärke

Denn für sich alleine gesehen, sind die Institutionen großteils keine „Big Player“, aber gemeinsam bringt man es auf eine beachtliche Stärke und Vielfalt: „Mit rund 530 Veranstaltungen pro Jahr und etwa 50.000 Besucherinnen und Besuchern zeigen wir eindrucksvoll, welche verbindende und belebende Kraft Kultur für eine Region entfalten kann.“ Nicht nur künstlerisch, sondern auch wirtschaftlich und touristisch ist man damit ein Faktor.