20-jährige Alkolenkerin flüchtet ohne Vorderreifen

Der Verkehrsunfall passierte in Kirchberg-Thening auf der B133 in Fahrtrichtung Hörsching. Auf Höhe der Kreuzung der B133 mit der L1384 kam die Alkolenkerin in einer starken Linkskurve mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitschiene, einer Straßenlaterne sowie mehreren Verkehrszeichen.