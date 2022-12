Neuer Sportentwicklungsplan für Linz notwendig

Schon vor der Pandemie litten viele Kinder in Linz unter Bewegungsmangel, dieses Problem hat die Corona-Zeit noch verschärft. Deutsche Studien zeigten auf, dass zwischen 2011 und 2021 die Zahl der von Adipositas betroffenen 6- bis 18-Jährigen um 33,5 Prozent wuchs. Bei der Teilgruppe der 15- bis 18-Jährigen erhöhte sie sich sogar um 42,5 Prozent und bei Jungen von 15 bis 18 Jahren gar um 54,5 Prozent. „In Österreich sind die Zahlen nicht viel besser“, weiß Langbauer. Konkret zeigen die im März 2021 international publizierten Zahlen der Projektstudie EDDY-Kids des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin (ÖAIE), dass Kinder in der Corona-Pandemie im Jahr 2020, während eines sechsmonatigen Beobachtungszeitraums eine durchschnittliche Gewichtszunahme von 4,5 Kilogramm hatten. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir vor allem Kindern eine breite Palette an Sportmöglichkeiten bieten“, sagt Langbauer.