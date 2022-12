Die Mädchen sind im Burgenland immer öfter am Ball

Man kann durchaus von einem Boom sprechen. Das österreichische Frauen-Nationalteam kickte sich in den vergangenen Jahren mit beherzten Vorstellungen in die öffentliche Wahrnehmung. Und erstmals wurde heuer eine Fußball-WM, an der keine Männer beteiligt sind, zur Gänze im ORF-Hauptabendprogramm übertragen – mit beachtlichen Einschaltquoten. Fast logisch also, dass sich immer mehr Mädchen für die Jagd nach dem runden Leder zu interessieren beginnen.