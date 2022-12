Älteste Ampel von Linz ist jetzt die modernste

Aktuell betreibt die Stadt Linz 204 Ampelanlagen – eine davon, nämlich die an der Kreuzung Pfarrplatz/Lederergasse wurde gestern in eine Countdown-Ampel umgebaut. Diese zeigt wartenden Fußgängern wie Autofahrern an, dass der Wechsel von Rot auf Grün unmittelbar bevorsteht. Idee dahinter ist, bekannte Probleme mit „Spätstartern“ und Handyfahrern durch diese Zusatzinformation zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit der vollen Grünphase ab der ersten Sekunde zu nutzen.