Für Straßenmusiker wird das Pflaster nun härter

„Lizenz zum Singen“ gibt es in Linz nicht für Jeden

Denn nirgendwo anders sind die Auflagen für Straßenmusiker so streng wie in Linz. Potenzielle „Stars“ der Fußgängerzone bekommen erst dann die Lizenz zum Singen, wenn sie im Neuen Rathaus einem Beamten gekonnt etwas vorträllern. Mit der erlangten Bewilligung dürfen die Künstler dann höchstens einmal pro Woche musizieren und müssen zudem jede halbe Stunde ihren Standort wechseln. In der Vergangenheit sollen diese Regeln laut Insidern vor allem osteuropäische Gruppierungen erfolgreich daran gehindert haben, mit Hilfe der Musiker-Lizenz das sektorale Bettelverbot zu umgehen.