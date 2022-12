1200 € mehr pro Monat | Brisante ORF-Frage

Ja, man kennt sie, die Rechtfertigungen der Politiker für ihre hohen Gehälter: In der Privatwirtschaft verdienten Manager mehr, oft viel mehr. Es sei ohnedies immer schwieriger, talentierte junge Leute für die Politik zu gewinnen - und man brauche schließlich die Besten. Mit „Neiddebatten“ heißt es dann auch oft, erreiche man das Gegenteil. ABER: Ist es Neid, wenn ein fleißiger Mann oder eine fleißige Frau, die mit nicht viel mehr als 1000 Euro im Monat oft nicht nur sich, sondern eine Familie durchs Leben bringen muss, verständnislos den Kopf schüttelt, wenn er oder sie hört und sieht, dass der Bundeskanzler im kommenden Jahr auch 1200 Euro bekommt? Aber 1200 Euro MEHR im Monat. Seit gestern weiß die Öffentlichkeit, um wie viel die Gehälter der österreichischen Politiker erhöht werden - es sind „eh nur“ 5,3 Prozent. Aber das macht eben beim Kanzler geradeaus 1200 Euro im Monat, so kommt er ab nächstem Jahr auf 23.840 Euro. Beim Bundespräsidenten sind es bei einem Plus von 1344 Euro sogar 26.701 Euro pro Monat. Vizekanzler Werner Kogler überspringt auch die 20.000er-Schwelle und kassiert bei einem Plus von 1056 künftig 20.979 Euro. Wolfgang Sobotka darf sich als Nationalratspräsident über ein Plus von knapp mehr als 1000 Euro freuen, während die Landeshauptleute und Minister mit ihren Gehaltszuwächsen knapp unter dem 1000er bleiben. Während die Regierung das angeblich „sanfte Plus“ verteidigt, es sei ohnehin die niedrigste Anhebung aller Berufsgruppen, wettert die FPÖ dagegen. Statt einer Erhöhung sollte es wegen mangelnder Leistung vielmehr eine Gehaltskürzung geben. Beachtenswert der Vorschlag aus der SPÖ: Die spricht sich für ein Aussetzen der Erhöhungen aus - will dabei aber die Bürgermeister ausnehmen. Nachdem die Politik - etwa bei den Pensionen - ja so gerne von einer sozialen Umverteilung spricht und kleine Pensionen stärker als die großen erhöht könnte die Politik da mit gutem Beispiel vorangehen: (Relativ) mehr für die kleinen Gemeindepolitiker , weniger für die hohen Repräsentanten.