Illegaler Autofriedhof mitten auf der grünen Wiese

Einem Autofriedhof gleicht ein Grundstück im Norden Mistelbachs. Unzählige Wracks, alte Traktoren, Anhänger, Fässer und Container sollen dort bereits seit Jahren illegal lagern. „Ich will mir gar nicht vorstellen, was da bereits an altem Öl ins Erdreich gelangt ist. Auch der Gestank ist enorm“, ärgert sich ein Bewohner der Bezirkshauptstadt. Er sieht Gefahr in Verzug, zumal es auch schon zweimal auf dem Areal gebrannt haben soll. Trotz mehrfacher Hinweise bei der Stadt sei aber bislang nichts geschehen. Doch das könnte sich nun ändern.