Raumfrachter bringt Tomatenpflanzen zur ISS

Mit fast 3500 Kilogramm Ladung für wissenschaftliche Experimente und für die Verpflegung der Besatzung an Bord ist am Samstag eine unbemannte Mission zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Der „Dragon“-Frachter soll am Sonntagnachmittag an die ISS andocken und nach etwa einem Monat wieder auf der Erde landen.