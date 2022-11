„Cygnus“-Frachter dockte an Raumstation ISS an

Pflanzensamen aus Wien an Bord

Mit dem Frachter wurden auch Pflanzensamen auf den Weg gebracht. Der Absender ist die in Wien ansässige Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die Welternährungsorganisation FAO. Nach ihrem All-Aufenthalt sollen die Samen dann am gemeinsam betriebenen Forschungszentrum im niederösterreichischen Seibersdorf wachsen, so die IAEA.