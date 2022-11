Brände in Schule: Weiter Suche nach Feuerteufel

Wer hat die Brände in einer Schule in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) am Montagabend gelegt? Die Polizei tappt hinsichtlich dieser Frage derzeit noch im Dunkeln. An gleich mehreren Stellen war in der Bildungseinrichtung gezündelt worden. Dass es sich um Brandstiftung handelte, daran bestehen keine Zweifel.